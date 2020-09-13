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Bakan Koca, ölüm raporlarında "doğal ölüm" yazmasının nedenini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, ”Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, ölüm raporlarında "doğal ölüm" yazmasının nedenini açıkladı

HDP'li milletvekilinin koronavirüsten ölen hastaların raporlarında neden "doğal ölüm" yazıyor paylaşımına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Koca, "Bir vekilimiz sosyal medya hesabından bir vatandaşımıza ait ölüm raporunu paylaşmış. Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş. Uluslararası sınıflamaya göre ölüm şekli 'enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm).' Sayın vekilin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ölüm raporlarında "doğal ölüm" yazmasının nedenini açıkladıBakan Koca, ölüm raporlarında "doğal ölüm" yazmasının nedenini açıkladı

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın vekil her halde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet vb. doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflanmaktadır. Salgınla mücadele hepimizin görevi. Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de kayıplarımıza da faydası yoktur. Bu tür mücadele enerjimizi tüketecek yorumlardan uzak durmak hepimizin sorumluluğu. Salgınla hep birlikte mücadele edebiliriz. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim. Bu mücadeleye hassasiyetle destek verin” ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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