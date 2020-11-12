Bakan Koca, Prof. Dr. Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse karşı yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanlarından biri olan Uğur şahinle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."