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Bakan Koca sevindiren haberi verdi! 'Çok mutluyuz' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluIuk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sevindiren haberi verdi! 'Çok mutluyuz' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

"ÜÇTE BİRE İNDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sevindiren haberi verdi! 'Çok mutluyuz' diyerek paylaştı

TABLODAN GÜZEL HABERLER GELİYOR, GİDİŞAT OLUMLU

Sağlık Bakanlığı, Corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda, vaka sayısı ve vefatlarda düşüş eğilimi devam ederken son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca sevindiren haberi verdi! 'Çok mutluyuz' diyerek paylaştı​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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