Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Sizi ne kadar kutlasak azdır! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerin gününü kutladı.

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Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerin gününü kutladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor." Berkem Temizel Gece Editörü