Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Tokat'ta hastaya şiddet uygulayan sağlıkçıların aldığı ceza belli oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat Medical Park Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören hastaya yapılan kötü muameleye ilişkin başlatılan soruşturmanın kararını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faaliyeti duran Medical Park Hastanesi'ndeki olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı hatırlattı. Bakan Koca, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı yapılan şiddet / kötü muameleyi uygulayan sağlık çalışanlarına verilen cezaların, Sağlık Meslekleri Kurulunda karara bağlandığını kaydetti.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Tokat'ta hastaya şiddet uygulayan sağlıkçıların aldığı ceza belli oldu!

BAKAN KOCA,VERİLEN CEZALARI AÇIKLADI

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına verilen cezalar hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Tokat'ta hastaya şiddet uygulayan sağlıkçıların aldığı ceza belli oldu!

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgilere göre olay 6 Temmuz'da meydana geldi. Fransa'da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahale sonrası devlet hastanesine kaldırılan M.A. yakınları tarafından Medical Park Hastanesine sevk edildi. M.A. isimli vatandaşa, biri erkek, biri kadın olmak üzere iki yoğun bakım hemşiresi tarafından şiddet uygulandı. Söz konusu görüntülerde, hastanın çarşafla yüzünün kapatıldığı, elleriyle ağzının ve boğazını sıkıldığı, parmaklarıyla hastanın gözüne bastıkları görüldü.

YAKINLARI GÖRÜNTÜYÜ İZLEMİŞTİ

Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen M.A.'yı yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı ekrandan izlemek istedi. Ekrana bakan M.A.'nın yakınları skandal görüntülerle karşı karşıya geldiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Tokat'ta hastaya şiddet uygulayan sağlıkçıların aldığı ceza belli oldu!

ŞİKAYETÇİ OLDU

M.A.'ya yaşadığı olaylar bir süre anlatılmazken durumu iyiye gittikten sonra görüntüler izletildi, yaşananlar anlatıldı. Bunun üzerine M.A. soluğu adliyede aldı. Şikayete rağmen başsavcılık tarafından “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi.

M.A. bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanmıştı: "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Bakanlığı yetkilileri dün gece beşte ulaştıkları Tokat’ta incelemelerine devam ediyor."

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