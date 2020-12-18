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  3. Bakan Koca: Toplam vaka düşüşüne rağmen evde bulaşma oranı yükseldi

Bakan Koca: Toplam vaka düşüşüne rağmen evde bulaşma oranı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedbirlerin etkisi görülmeye başlandığını belirtti.

Bakan Koca: Toplam vaka düşüşüne rağmen evde bulaşma oranı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedbirlerin etkisi görülmeye başlandığını belirtti.

Bakan Koca'nın Twitter hesabında koronavirüse ilişkin yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

* İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL’DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.

* Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

* Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

Bakan Koca: Toplam vaka düşüşüne rağmen evde bulaşma oranı yükseldi

Bakan Koca: Toplam vaka düşüşüne rağmen evde bulaşma oranı yükseldi

Bakan Koca: Toplam vaka düşüşüne rağmen evde bulaşma oranı yükseldi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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