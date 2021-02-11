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  3. Bakan Koca umut aşıladı: Aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız

Bakan Koca umut aşıladı: Aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız

Bilim Kurulu toplantısı sonrası vatandaşlara seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İş yerlerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öngörebileceklerdir. Hep birlikte mücadeleye devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız. " diyerek vatandaşlara moral verdi.

Bakan Koca umut aşıladı: Aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar maskeli ve sosyal mesafeli bir yaşama alışmaya çalışırken yeni vakalar tespit ediliyor, can kayıpları ise günden güne artıyor. Ortaya çıkan mutasyonlar vatandaşları korkuturken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısı ile salgındaki son durum, aşılama süreci ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAKINDA HAYATIMIZI PLANLAMAMIZ MÜMKÜN OLACAK"

Bakan Koca, dün toplantıda yaptığı açıklamasında," Müsterih olunuz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İş yerlerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öngörebileceklerdir." ifadeleriyle umut aşıladı. 

"TEDBİRLERE BAZILARIMIZ UYARAK BAŞARIMIZI SÜRDÜRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısı yapan Bakan Koca, "Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur. Sizler sabrederek, gösterilen yoldan ilerleyerek bu başarının mimarı oldunuz. Hep birlikte mücadeleye devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE 100 MİLYON DOZ AŞI ALACAK

Türkiye'nin Çin'den 15 milyon doz aşı aldığını ifade eden Koca, toplamda  100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmaların tamamladığını bildirdi.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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