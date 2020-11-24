Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Süreç ilerledikçe...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan çalışmalara ilişkin telefonda görüştü. Işık, Bakan Koca ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

"SÜREÇ İLERLEDİKÇE AŞININ ECZANELERDEN DE ALINABİLECEĞİ BİR TAKVİMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa -1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz.

Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz."