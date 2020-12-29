Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandığını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Aralık Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Pekin’deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası nedeniyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini duyurmuştu.

Bakan Koca, gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.