Bakan Koca'dan bayram uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ziyaretleri konusunda uyardı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bayramda evimizde kalalım. Bayram kutlamalarını ziyarete giderek yapmayalım. Anne babalarımıza, büyüklerimize düşkünlüğümüz tehlikeli bir yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp, arayalım. Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar." ifadelerini kullandı.

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrretin Koca, bu akşam Twitter hesabından koronavirüse ilişkin son durumu paylaşmıştı.

Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayımız 1.000’in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullanmıştı.