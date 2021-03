Bakan Koca'dan BioNTech ve Çin aşısı açıklaması! Türkiye'ye gelecek doz sayısı belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te bugün yayımlanan köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Altaylı, Fahrettin Koca ile AB’nin Türkiye’ye yollandığını belirttiği 1,5 milyon doz Biontech aşısı, aşılama süreci ve tedariki hakkında konuştu.

Fatih Altaylı'nın AB'nin Türkiye'ye 1,5 milyon doz aşı yolladığı aşıların nerede olduğuna ilişkin soruları üzerine Bakan Koca, “Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir” dedi.

Fatih Altaylı söz konusu belgeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıda orijinalini sizin de göreceğiniz Biontech antetli belge belli ki Türkiye’nin isteği üzerine verilmiş.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben yazılmış.

“Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz” diye başlıyor belge.

İlk partinin Ankara’da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiğini belirtiyor.

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor.

Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor.

Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var."

"KİMSE AŞIYI SÖZ VERİLEN ZAMANDA ALAMIYOR"

Bakan Fahrettin Koca, Çin aşısının tedarikine ilişkin olarak, “Fatih Bey, aşıların söz verilen, anlaşmayla belirlenen terminlerde verilmesi ile ilgili çok büyük sorunlar var. Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. " dedi.

"BİONTECH’TEN DAHA DA AŞI ALACAĞIZ"

"Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık." diyen Bakan Koca, "Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak. Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı. Üretim artarsa Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız." ifadelerini kullandı.

32 MİLYON KİŞİNİN AŞISI HAZİRAN'DA BİTECEK

Çin hükümetinin aşı üreticilerine sınırlama koyduğunu ifade eden Koca," Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.” bilgisini verdi.

"KORKUM ŞU, BU AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ MESELESİ ÇOK ÖNE ÇIKIYOR"

“Yani artık bir sıkıntı olmayacak mı?” diye soran Fatih Altaylı'ya Bakan Koca şu yanıtı verdi:

“Yüreğimiz ağzımızda Fatih Bey, olmasın diye uğraşıyoruz. Korkum şu, bu aşı milliyetçiliği meselesi çok öne çıkıyor. Avrupa Birliği her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. Biontech’ten bir 18 milyon daha bekliyorum. Gelecek herhalde. Her aşının peşindeyiz. Bir yandan da ülkemizde geliştirilecek aşıları destekliyoruz. Ama en büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi.”

"RUSYA YETİRİNCE AŞI ÜRETEMİYOR"

Fatih Altaylı, Bakan Koca'ya "Siz Rus Sputnik ve İngiliz Astra Zeneca aşıları ile ilgili olarak da satın alabileceğimizi söylemiştiniz bana. Rusya kendi bile aşılanamıyor. Niye yavaşlar ve kendilerine bile aşı yapamazken bize nasıl satacaklar ? ” diye sordu.

Bu soruya Bakan Koca,“ Üretim sorunları var. Rusya yeterince üretemiyor. Aynı şey Astra Zeneca için de geçerli. İngiltere ile AB arasında da Astra Zeneca aşısı tartışması ve sorunu var. Birbirlerini suçluyorlar. Biz tüm kanalları zorluyoruz aşı bulabilmek için. Daha doğrusu yaza kadar gereken tüm aşıyı bulabilmek için. Yazdan sonra aşı bol. Ama biz yazdan önce istiyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE KAÇ DOZ AŞI GELECEK?

“Peki yaza kadar ne kadar bulabileceksiniz?” diye soran Altaylı'ya Koca, “100 milyonun üzerinde. 120 milyon getireceğiz hayırlısı ile” yanıtını verdi.

Kaynak: Habertürk, Bölge Gündem.