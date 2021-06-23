Bakan Koca'dan 'delta varyantı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de 16 ilde koronavirüsün delta varyantının görüldüğünü belirtti.

Koronavirüsün delta varyantına ilişkin yaptığı açıklamada şuana dek 134 vaka görüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların toplam 16 ilde gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

DELTA VARYANTI EN ÇOK HANGİ İLDE VAR?

Delta varyantının ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldüğünü ifade eden Bakan Koca, 134 vakanın 82'sinin İstanbul'da, 18'inin Düzce'de, 8'inin Van'da, 4'ünün Ankara'da, 3'ünün İzmir'de olduğunu, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilde delta varyantı görüldüğünü söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu.

Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.4

Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.

2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz."

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