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  3. Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "4, 3, 2 sizce ne demek?" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Takipçilerine "4, 3, 2 sizce ne demek?" sorusunu yönelten Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında konuya açıklık getirdi.

Her 4 kişiden 3'ünün 2 doz koronavirüs aşısını yaptırdığını belirten Bakan Koca, bu illerin sayısının bugün itibariyle 27'e ulaştığını söyledi ve geride kalan 54 ilin hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4, 3, 2 sizce ne demek? “Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!” demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!"

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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