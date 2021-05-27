Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" ifadesini kullanan Bakan Koca, paylaşımında bir videoya da yer verdi.

#kollarısıvıyoruz hashtag'li paylaşımda yer alan videoda ise koronavirüse ilişkin "Eski normallerimize yeniden dönmek için kolları sıvıyoruz. koronavirrüs aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer. Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir." ifadelerine yer verildi.