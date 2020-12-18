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  3. Bakan Koca'dan flaş açıklama: "Asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür"

Bakan Koca'dan flaş açıklama: "Asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığını belirterek açıklamada bulundu.

Bakan Koca'dan flaş açıklama: "Asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür"

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir."

Bakan Koca, basın açıklamasını bir görselle paylaştı.

Bakan Koca'dan flaş açıklama: "Asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür"

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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