Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Çarşamba gününe kadar sürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısına ilişkin açıklama bulundu.

81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini, sağlık çalışanlarından 830 bin kişinin aşının ilk dozunu olduğunu belirten Bakan Koca, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Koca, paylaşımında program takvimine göre sağlık çalışanlarının çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edileceğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA DUYURDU: YARIN BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklaması sonrası başka bir paylaşımda daha bulundu.

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçileceğini belirten Bakan Koca, paylaşımında Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına yarın başlanacağı bilgisini paylaştı. Bakan Koca, 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılamanın yarın başlayacağını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor."