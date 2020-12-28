Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı olmayacak!

Aşıya ilişkin yurt genelinde yaşanılan güven problemlerinin sık sık gündeme gelmesinin ardından Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Koca yaptığı açıklamada, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

Bakan Koca son olarak yaptığı açıklamada Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirmişti.