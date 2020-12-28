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  3. Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı olmayacak!

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı olmayacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını ifade etti.

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı olmayacak!

Aşıya ilişkin yurt genelinde yaşanılan güven problemlerinin sık sık gündeme gelmesinin ardından Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Koca yaptığı açıklamada, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

 

Bakan Koca son olarak yaptığı açıklamada Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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