Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Birlikte gayret etmeliyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmada sorumlu olduklarını ifade eden Bakan Koca, Ordu'nun çok yüksek riskli bölgeden riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmek gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz."