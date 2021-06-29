Bakan Koca'dan güzel haber: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 25'i aşılı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasına yönelik olarak her 4 kişiden bir tanesinin aşılandığını duyurdu.

A+ A-

Ülkemizde 1 Haziran'da hız kazanan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama uygulamasına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu bildirdi. "18 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 25'İ AŞILI" Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım." HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021 Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü Dr. Fahrettin Kocaaşılama