Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi yorumu: İyi bir görüntü değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullandı.

İSTİKLAL CADDESİ BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"

Bakan Koca bir diğer paylaşımında ise, İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.