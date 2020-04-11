Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelemizin sonucuna odaklanalım..."

Sağlık Bakanı Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte sağduyu içerisinde tamamlayacağız. İnançtan taviz vermeyelim, mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ilk kez açıklamada bulunan Koca, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.