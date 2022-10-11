Bakan Koca'dan koronavirüs salgını açıklaması! "Grip gibi geçiyor" dedi, vaka artışı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınını grip geçtiğini, korkulmaması gerektiğini ifade etti. Bakan Koca, özel bir hastanede yaşlı bir hastaya yapılan davranışlar için de çarpıcı sözler sarf etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Koca'dan koronavirüs salgını açıklaması! "Grip gibi geçiyor" dedi, vaka artışı için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca'dan koronavirüs salgını açıklaması: Grip gibi geçiyor, korkmamıza gerek yok

KORONAVİRÜS SALGINI

Bakan Koca, koronavirüs salgını için, "Kovid artık grip gibi geçiyor, korkmamız gerekmiyor" dedi.

YÜKSELİŞLERİN OLACAĞINI TAHMİN EDİYOR"

Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü bilgisini veren Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayıları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim."

Bakan Koca'dan koronavirüs salgını açıklaması: Grip gibi geçiyor, korkmamıza gerek yok

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'NDE KADRO EKSİKLİĞİ VAR MI?

Bakan Koca, yeni açılan Etlik Şehir Hastanesi'nde kadro eksikliği olduğu, bu sebeple nöbetlerin fazla olduğu iddialarına dair soru üzerine, hastanenin günlük 6 bin hastaya bakabilir duruma geldiğini belirtti.

DOKTORLARIN BAŞVURULARI

Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroların tamamlanma planı yapıldığını dile getiren Koca, "Şu an 8 bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak." ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERİ DURDURULAN ÖZEL HASTANELER

Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanelerin geçici olarak kapandığını dile getirdi.

Görüntülerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Her bir sağlık tesisimiz vatandaşımızın istifade ettiği nadide müesseselerdir. Hizmete yeniden açılması için en hızlı şekilde soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Soruşturma bittikten sonra da zaten yapılması gereken neyse yapılmış olur. Beyaz Reform'un başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde, adeta buzdolabından çıkarırcasına, 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu da takip ettiğimiz bilinmeli. Bakanlık, olaydan videonun yayınlandığı gün haberdar oldu. O videoya ustalıkla yerleştirilmiş 'müfettişlerin rüşvet teklif ettiği' cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta 'Daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği' iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz."

Olayın geçtiği hastaneye daha önce bakanlıktan müfettişin gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, o dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişiyle ilgili bir görevlendirme olduğunu anladıklarını aktardı.

"ADLİ SÜREÇ İŞLİYOR, SORUŞTURMAMIZ DA DEVAM EDİYOR. NETİCELENİNCE GEREĞİ YAPILACAK"

"Hastane bu süreçte sorumluları işten çıkarmış ve suç duyurusunda bulunmuş. Buna rağmen neden kapatılması yönünde karar alındı?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Hastane, olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor. Olay Bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor ve sağlık hizmetinde güven sorunu ortaya çıkıyor. Soruşturmanın selameti ve bu noktadaki ihmalden dolayı biz geçici kapatma kararı verdik. Hastane durumu Bakanlığa bildirmeliydi, savcılığa da suç duyurusunda bulunup bu kişileri işten çıkarmalıydı. Oysa olaydan dokuz ay sonra haberimiz oluyor. Hastane ilgilileri bilgilendirdiğini ifade ediyor ancak bu ilgililer her nasılsa Sağlık Bakanlığı değil. Görüntüleri kaydeden kişi şikayet ediliyor. Adli süreç işliyor, soruşturmamız da devam ediyor. Neticelenince gereği yapılacak. Konunun hem idari tarafını hem de oluşturulmak istenen algı tarafını yakından izliyoruz. Bizim görevimiz halkımıza güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır. Beyaz Reform ile oluşan vatandaşımıza hizmet ikliminin baltalanmasına, sağlık çalışanları ile vatandaşımızın arasına girilmesine müsaade etmeyiz."

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