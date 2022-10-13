Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: "Koronavirüs artacak"

Covid ve grip virüsüne karşı önlem almak için aşı olmanın önemine değinen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Bugün net olarak biliyoruz ki; aşılanmışsanız hastaneye yatış gerektirecek ciddi enfeksiyon ya da ölüm çok büyük ölçüde önlenebiliyor." dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: "Koronavirüs artacak"

Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, vatandaşları Covid-19 ve grip hastalığına karşı bağışıklık kazanmak adına aşı olmanın önemine dikkat çekerek, "Koronavirüs pandemisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor ama çok önemli kazanımlarla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Koronavirüs artacak

"Koronavirüs pandemisi ülkemizde devam ediyor"
Koronavirüs'ün halen dünya çapında etkisini sürdürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Serhat Ünal şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs pandemisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor ama çok önemli kazanımlarla devam ediyor. Bugün net olarak biliyoruz ki; aşılanmışsanız hastaneye yatış gerektirecek ciddi enfeksiyon ya da ölüm çok büyük ölçüde önlenebiliyor. Kalabalık yerlerde maske takmak, el hijyenine dikkat etmek bunlar önemli; ama bunların ötesinde Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde uygun aşının uygun zamanda uygun dozda yapılmış olmasına dikkat etmek lazım. Çünkü aşılı olmayanlarda maalesef ölümcül sonuçlar meydana gelebilir, hala daha yeni varyantlarda bile."

"HİJYENE MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİ"

"Bu dönemde kapalı yerlerde yaşamın artmasıyla beraber solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar artıyor. Koronavirüs solunum yolu ile bulaşan bir enfeksiyon ve Koronavirüs de artacak. Tabi Koronavirüs'ün yanında influenzanın da altını çizmekte fayda var. Grip hastalığının soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerekiyor. Soğuk algınlığı grip hastalığına göre çok daha hafif seyrediyor. Grip Koronavirüs benzer şekilde üst ve alt solunum yapan ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur. Çok şükür grip için de aşılar mevcut. Bu mevsimde grip aşılarının da yapılmasını tekrar hatırlatmak isterim. Özellikle öksürük, hapşırık, hafif bir burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olan kişilerin bir kere topluma çıkmamaları, çıkacaklarsa da mutlaka maskelerini takmaları gerekir. Grip rahatsızlığına bağlı aşırı ateş artışı hisseden hasta da bir an önce hekime başvurmalı. Kapalı alanlarda maskeye, mesafeye ve el hijyenine dikkat etmek mutlaka önerilmesi gereken şeyler."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Koronavirüs artacak

"VİRÜS MUTASYONA UĞRADIKÇA BULAŞICILIĞI ARTTI"

"Bu gidişle daha önce yaşadığımız gibi bundan daha öte tedbirlerin olacağını ben tahmin etmiyorum çünkü virüs mutasyona uğradıkça bulaşması bir miktar arttı; ama öldürücülüğünde de bir miktar azalma oldu. Pandemiden çıkıyor gibiyiz; ama solunum yolu enfeksiyonları mevsimi olduğu için grip ile beraber Koronavirüs de dikkate alarak bu mevsimde sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmek yani; uykunuza dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, spor yapmak bir ikincisi solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına mani olmak için maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmek gibi kuralları tekrar hatırlamakta fayda var."

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