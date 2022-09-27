Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Koronavirüs bitti mi? Yeterli grip aşısı var mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının artabileceğini ifade ederek, aşısı eksik olanlara hatırlatma dozu olmaları tavsiyesinde bulundu. Bakan Koca, grip aşılarının ise Türkiye'ye geldiğini, yeterli miktarda aşının olduğunu söyledi. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Koronavirüs bitti mi? Yeterli grip aşısı var mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışının yapılacağını duyurduğu, Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesinin kapanıp kapanmayacağı sorusu yanıt verdi. Bakan Koca, , çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağını ve Ankara'nın ikinci büyük hastane kompleksine kavuşacağını ifade etti.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Koronavirüs bitti mi? Yeterli grip aşısı var mı? İşte detaylar...

ANKARA'DAKİ MEVCUT HASTANELER KAPANACAK MI?

Mevcut hastanelerin hasta kabulüne devam edeceğini kaydeden Bakan Koca, "Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak." diye konuşu.

KORONAVİRÜS ETKİSİNİ YİTİRDİ Mİ?

Koca, Kovid-19 salgınından ne zaman çıkılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini söyledi. Türkiye'nin iki yıl önceye göre hastalıkta mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğini kaydeden Koca, "Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Koronavirüs bitti mi? Yeterli grip aşısı var mı? İşte detaylar...

"VAKA SAYILARINDA ARTIŞ OLABİLİR"

Dalgalı seyir izleyen hastalık nedeniyle belirli dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Bakan Koca, Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artmaya başladığını dile getirerek, "Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli." dedi.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Koronavirüs bitti mi? Yeterli grip aşısı var mı? İşte detaylar...

"RİSK GRUPLARI VE İLERİ YAŞTAKİ VATANDAŞLARIMIZ HATIRLATMA DOZLARINI İHMAL ETMESİNLER"

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi.

Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Koronavirüs bitti mi? Yeterli grip aşısı var mı? İşte detaylar...

GRİP AŞISI VAR MI?

Grip aşısına ilişkin de Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." dedi.

KAMUYA DÖNMEK İSTEYEN HEKİMLERİN BAŞVURULARI

Bakan Koca, "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru süreleri ne zaman bitiyor?" sorusuna da "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

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KAYNAK: AA

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