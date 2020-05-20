Bakan Koca'dan 'Mazhar Fuat Özkan' paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek amacıyla yeni şarkı yapan MFÖ grubunun 'maske tak' adlı yeni şarkılarının videosunu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında "Mazhar, Fuat, Özkan Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin." ifadelerine yer verdi.

"MASKE TAK" İSİMLİ YENİ ŞARKILARINI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞMIŞLARDI

Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner bugün 'Maske Tak' isimli yeni şarkılarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Özkan Uğur, 2013'te yakalandığı lenf kanserini yenmişti. Ünlü şarkıcı bir süre önce hastalığının yeniden nüksetmesi üzerine tedavi görmeye başlamıştı.

Özkan Uğur, bir süre önce hastalığına dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunmuştu.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner kamera karşına geçip koronavirüs günlerinde, anlamlı bir çağrıda bulunmak için video çekip paylaşmışlardı.

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