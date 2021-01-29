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Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' uyarısı: 17 şehrimizde görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. " ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' uyarısı: 17 şehrimizde görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda mutasyon virüse ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklamanın ardından mutasyon virüse ilişkin başka bir paylaşımda daha bulundu. Bakan Koca, paylaşımında "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 'mutasyon virüs' uyarısı: 17 şehrimizde görüldü

Bakan Koca, "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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