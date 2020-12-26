Bakan Koca'dan net açıklama: Türkiye'de rastlanılmadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de görülen ve daha sonra birçok ülkeye yayılan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü hakkında bir dizi açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, mutasyonun ülkemizde görülmediğini belirten Koca, gerekli incelemelerin sürdüğünü de belirtti.

"MUTASYONA RASTLANILMAMIŞTIR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" dedi.

Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örneklerin referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Virüste mutasyona ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır."