Bakan Koca'dan ödül alan yılın doktoru Yavuz Durmuş koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanları da salgın nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu kişilerden biri de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş oldu. Salgına yakalanmasının ardından 50 gündür çalıştığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören ve son 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşayan Durmuş'un bedeni virüse daha dayanamadı. Durmuş, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KURMUŞ OLDUĞU MERKEZE ADININ VERİLMESİ İSTENDİ

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz Durmuş'un için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezine isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

DR. YAVUZ DURMUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

Dr. Yavuz Durmuş'un detaylı biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dr. Yavuz Durmuş kimdir? Kaç yaşında? Yılın hekimi Dr. Yavuz Durmuş öldü mü? Neden öldü?