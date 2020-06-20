Bakan Koca'dan öğrencilere LGS mesajı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek gençler için bir mesaj paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta twitter hesabından öğrencilere destek verdi. Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dahilinde sınava girecek olan öğrencilere evlerinde gibi rahat bir şekilde ama sosyal mesafeye dikkat ederek sınavı tamamlamaları konusunda öğrencileri uyardı.
Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 20, 2020
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