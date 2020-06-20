İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Koca'dan öğrencilere LGS mesajı!

Bakan Koca'dan öğrencilere LGS mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek gençler için bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca'dan öğrencilere LGS mesajı!

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin" dedi.

Bakan Koca'dan öğrencilere LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta twitter hesabından öğrencilere destek verdi. Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)  dahilinde sınava girecek olan öğrencilere evlerinde gibi rahat bir şekilde ama sosyal mesafeye dikkat ederek sınavı tamamlamaları konusunda öğrencileri uyardı.

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT