Bakan Koca'dan öğrencilere LGS mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta twitter hesabından öğrencilere destek verdi. Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dahilinde sınava girecek olan öğrencilere evlerinde gibi rahat bir şekilde ama sosyal mesafeye dikkat ederek sınavı tamamlamaları konusunda öğrencileri uyardı.