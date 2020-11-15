Bakan Koca'dan 'Pazar günü' paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla risk durumu oluşturacak davranışlarda bulunulmaması yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca, bir mecburiyet olmadığı takdirde koronavirüs riskine karşı bu pazar zorunlu haller dışında evden çıkılmamasını ve risk alınmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Pazar. Evinizde, ailenizle zaman geçirin. Başkalarıyla paylaşacağınız mekânlarda risk almayın. Bir mecburiyetiniz yoksa en güzeli bu! Giderek artan COVID-19 riskine karşı, kuralların geçersiz olduğu tek yer eviniz. Özgür bir Pazarımız diyenlere çok teşekkür ederiz."