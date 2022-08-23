Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın" diyerek bakanlığın 85 bin kadro açacağını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitterdan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarına yer verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!

Koca, 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik."

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