Bakan Koca'dan Şener Şen'li aşı paylaşımı!

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Şener Şen'in rol aldığı koronavirüs aşı kampanyası videosunu paylaştı.

Paylaşımında, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulunan usta oyuncu Şener Şen'in görüntüsüne yer veren Bakan Koca, salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun aşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

İşte o paylaşım:

"Şener Şen: 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.' Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM."



