Bakan Koca'dan tatile gideceklere dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada tatilde olanlar veya tatile gidecekler için dikkat çeken bir açıklamada yaptı.

Bakan Koca: ''Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz.'' dedi.

Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca, verilere ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.''

Sağlık Bakanı Koca, 5 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 414 olurken, bin 148 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 225'e yüksledi. Son 24 saatte bin 188 kişi iyileşti.