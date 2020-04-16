Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşmasının ardından Twitter'dan teşekkür mesajı yayımladı.
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşması sonrası Bakan Koca Twitter hesabında bir teşekkür mesajı paylaştı.
Bakan Koca, Twitter'dan konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020
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