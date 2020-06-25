Bakan Koca'dan uyarı: "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında koronavirüse ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı."

Bakan Koca'nın paylaşımı: