Bakan Koca'dan 'vaka sayısı' uyarısı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünkü koronavirüs vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiğini belirtti.

Bakan Koca, "Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."

Bakan Koca'nın paylaşımı: