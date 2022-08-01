Bakan Koca'dan "Yeni sınırlama olacak mı?" sorusuna yanıt! "65 yaş üstü vatandaşlarımıza ..."

Bakan Koca, vatandaşın artışa geçen koronavirüs vakalarının ardından merakla beklediği "Yeni sınırlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. 65 yaş üstünün dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Koca, "Risk biraz daha fazla" şeklinde konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Koca'dan "Yeni sınırlama olacak mı?" sorusuna yanıt! "65 yaş üstü vatandaşlarımıza ..."

Son aylarda artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından vatandaş yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını merak ediyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah'tan Yavuz Donat'a verdiği röportajda, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi.

Bakan Koca'dan Yeni sınırlama olacak mı? sorusuna yanıt! 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ...

"RİSK BİRAZ DAHA FAZLA"

Bakan Koca, riskin arttığını ve özellikle son zamanlarda aşıya ilginin yoğun olduğunu dile getirdi. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı, maske ve mesafe kurallarına da dikkat çekti. Koca açıklamasında, "Evet... Son birkaç haftadır, vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz... Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar... Risk biraz daha fazla... Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler... Maske taksınlar... Mesafeye dikkat etsinler." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan Yeni sınırlama olacak mı? sorusuna yanıt! 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ...

"COVİD İLE BİR DÖNEM DAHA YAŞAYACAĞIZ"

Koronavirüs ile bir dönem daha yaşanacağı belirten Koca, "Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca'dan Yeni sınırlama olacak mı? sorusuna yanıt! 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ...

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