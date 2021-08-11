Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'a ilişkin çağrı!

Bilim Kurulu Toplantısının ardından kameralar önüne geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korponavirüs (Kovid-) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Faz- çalışmaları süren yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili bilgilendirmede de bulundu. Bakan Koca, vatandaşları Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. doz olarak uygulanması için klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yerli inaktif aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Özellikle Turkovac aşımızın 3. Doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. Doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız.

Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız. Bunun için ise vakit kaybetmeden aşımızı olmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayabileceğimiz bir öğrencimiz dahi olamaz. Eğitimin devamı, geleceğimizin teminatı ve en büyük önceliğimizdir. Çarkların dönmesi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim... Devir değişti. Artık aşı var."

Bakan Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası 'yüz yüze eğitim' açıklaması