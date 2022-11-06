Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 250 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum kura tarihleri belli olan illeri ve kura çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı.
İLK KURALAR 7 KASIM'DA
Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceğinin bilgisinin vererek kura tarihleri hakkında açıklama yaptı.
Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"13 Eylül- İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.
40 gün sonra - 5.615 konutun temellerini attık.
2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ!
Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız.
250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek!"
SOSYAL KONUT KURA TARİHLERİ
Kurum'un paylaşımına göre kura tarihleri şöyle:
7 Kasım Pazartesi:
Şırnak 1450 konut
Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı
Kars 1070 konut
Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba
Iğdır 550 konut
Batman 1850 konut
10 Kasım Çarşamba
Ağrı 1480 konut
11 Kasım Perşembe - 11 Kasım Cuma
Mardin 2250 konut
11 Kasım Cuma - 12 Kasım Cumartesi
Van 2800 konut
13-14-15-16 Kasım
Şanlıurfa 7100 konut
15 Kasım Salı
Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba 1250 konut