Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında kura çekim yapılacak illeri açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 250 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum kura tarihleri belli olan illeri ve kura çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı.

Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

İLK KURALAR 7 KASIM'DA

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceğinin bilgisinin vererek kura tarihleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"13 Eylül- İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.

40 gün sonra - 5.615 konutun temellerini attık.

2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ!

Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız.

250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek!"

Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

SOSYAL KONUT KURA TARİHLERİ

Kurum'un paylaşımına göre kura tarihleri şöyle:

7 Kasım Pazartesi:

Şırnak 1450 konut

Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı

Kars 1070 konut

Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba

Iğdır 550 konut

Batman 1850 konut

10 Kasım Çarşamba

Ağrı 1480 konut

11 Kasım Perşembe - 11 Kasım Cuma

Mardin 2250 konut

11 Kasım Cuma - 12 Kasım Cumartesi

Van 2800 konut

13-14-15-16 Kasım

Şanlıurfa 7100 konut

15 Kasım Salı

Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba 1250 konut

Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

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