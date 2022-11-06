Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 250 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum kura tarihleri belli olan illeri ve kura çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı.

İLK KURALAR 7 KASIM'DA

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceğinin bilgisinin vererek kura tarihleri hakkında açıklama yaptı.





Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"13 Eylül- İlk Evim İlk İş Yerim Projemizi açıkladık.



40 gün sonra - 5.615 konutun temellerini attık.



2 ay bile olmadan İLK KURALARI ÇEKİYORUZ!



Yarın başlayıp 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız.



250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek!"

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SOSYAL KONUT KURA TARİHLERİ

Kurum'un paylaşımına göre kura tarihleri şöyle:



7 Kasım Pazartesi:



Şırnak 1450 konut



Ardahan 250 konut



8 Kasım Salı



Kars 1070 konut



Siirt 903 konut



9 Kasım Çarşamba



Iğdır 550 konut



Batman 1850 konut



10 Kasım Çarşamba



Ağrı 1480 konut



11 Kasım Perşembe - 11 Kasım Cuma



Mardin 2250 konut



11 Kasım Cuma - 12 Kasım Cumartesi



Van 2800 konut



13-14-15-16 Kasım



Şanlıurfa 7100 konut



15 Kasım Salı



Hakkari 804 konut



16 Kasım Çarşamba 1250 konut