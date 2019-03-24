Bakan Kurum dev tesisle ilgili konuştu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dev tesis ile ilgili konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak. (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.
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