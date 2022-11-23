Bakan Kurum, Düzce depremindeki son durumu açıkladı! İşte kentteki son durum...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5.9 büyüklüğündeki deprem meydana gelen Düzce'de son durum hakkında açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Kurum, Düzce depremindeki son durumu açıkladı! İşte kentteki son durum...

AFAD verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yerin 6.81 km altında 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre depremde 68 kişi yaralandı. AFAD'ın açıklamasına göre 100'den fazla artçı deprem kaydedildi.

VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRMEDİ

Deprem sonrası vatandaşlar, gece saatlerinden bu yana evlerine giremezken meraklı ve endişeli bekleyiş devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, depremin etkilediği bina ve evlerde incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Kurum, Düzce depremindeki son durumu açıkladı! İşte kentteki son durum...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da Düzce'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Burada şunu gördük ki, Düzceli kardeşlerimiz deprem sonrasında oldukça bilinçliler. Nasıl hareket edilmesi konusunda yapılması gerekenleri yerine getiriyorlar.

Hasarları, hasar tespit ekiplerimiz belirlemek için çalışma başlattılar.4 vatandaşın hastanede tedavisi devam ediyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. 4,3 şiddetinde 138 artçı deprem de meydana geldi. İnşallah el birliği içinde süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. AFAD, Kızılay burada vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları valilik koordinasyonuyla yürütüyorlar.

"GÖLYAKA'DA 5 BİNA 8 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI, 3 BİNA DİĞER MAHALLELERDE HASARLI"

Hasar tespitleriyle ilgili bugün 321 binada hasar tespiti yaptık. Gölyaka'da 5 bina 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı, 3 bina diğer mahallelerde hasarlı. Yurtlarımızda hasar söz konusu değil. Kamu binalarında kısmi hasarlar var. Çocuklarımızın güvenliği sağlanması için valilik vatandaşları bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacak.

Bakan Kurum, Düzce depremindeki son durumu açıkladı! İşte kentteki son durum...

"ŞEHRİN YÜZDE 95'İNE ELEKTRİK VERİLDİ"

Vatandaşların büyük kısmı tedbir nedeniyle dışarıdalar. Şehrin yüzde 95'ine elektrik verildi. İçme suyuna ilişkin birkaç kısmi hasarlar söz konusu o hasarlar su kesilmeden tamamlanacak ve su verilecek. Doğal gazda tespitleri yapılan yerlerde doğal gaz verilme süreci de koordinasyon içinde verilecek.

Tespitlere müteakip vatandaşlardan isteğimiz evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler devam ediyor. Bu tespitleri 300 kişilik hasar tespit ekibimizle 2 gün içinde tamamlamayı ve vatandaşlara bildirmeyi hedefliyoruz. Eşya hasarlarının tespitlerine başlandı ve hasarın durumuna göre AFAD vatandaşlarımıza yardım etmek suretiyle bu süreci yürütmüş olacak.

"DÜZCE'DEKİ DEPREM ÇOK FAZLA YAPISAL HASARA YOL AÇMADI"

Ağır hasarlı binalarla ilgili depremde hasarın az olmasının sebebi de 2000 yılından itibaren yapılan gerek kentsel dönüşümle gerek yapı denetim sistemimizle gerek TOKİ'mizle deprem sonrası yaptığımız konutlarla Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Buradaki binaların yüzde 75'inin deprem yönetmeliğine göre yapılmış olmasıdır.

"1100 KONUT SÖZÜ VERMİŞTİK. BU KONUTLARIN DA EN KISA SÜREDE İNŞASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. Devletimiz tüm Türkiye'de yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mücadeleyi kararlı şekilde yürütüyoruz. Deprem sürecini en iyi şekliyle yürütmeye devam edeceğiz. Düzce'ye 6728 konut kazandırmıştık. 250 bin sosyal konut kapsamında Düzce'ye 1100 konut sözü vermiştik. Bu konutların da en kısa sürede inşasını gerçekleştiriyoruz.

Belediyelerimize daha iyi hizmet vermesi amacıyla 1'er milyon lira, afet sonrasında 4 milyon lira yardım sağladık. Vatandaşların ihtiyaçlarını ilçe belediyeleri karşılamaya devam edecek. Ağır hasar gören binalar için de hızlı şekilde inşaatların yapımını gerçekleştireceğiz.

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