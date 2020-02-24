Bakan Kurum: "Hak sahibi vatandaşlarımız için çalışma başlattık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı(AA) Editör Masasına konuk olarak soruları yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamaları ise şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. (Depremde Van'da hasar gören yapılar) Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız."

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