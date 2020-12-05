Bakan Kurum'dan Antalya depremi açıklaması: Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak," Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık. dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık. — Murat KURUM (@murat_kurum) December 5, 2020

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