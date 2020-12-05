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  3. Bakan Kurum'dan Antalya depremi açıklaması: Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı

Bakan Kurum'dan Antalya depremi açıklaması: Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak," Antalya'daki deprem sonrası hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık." dedi.

Bakan Kurum'dan Antalya depremi açıklaması: Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak," Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık. dedi. 

 

 

 

Son dakika | Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde hissedildiSon dakika | Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde hissedildi

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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