Bakan Kurum'dan dikkat çeken açıklama: "Atatürk istismarı üzerinden siyaset yapıyorlar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayına katılarak, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Atatürk Havalimanı konusundaki eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Kurum, 132 bin ağaç dikilecek bu bölgenin afet anında toplanma alanı vazifesi göreceğini ve burada herkesin bir arada olacağı bir millet bahçesi projelendirdiklerini söyledi.

"ELEŞTİRİNİN BİR SINIRI VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini hatırlatan Kurum, "Eleştirebilirsiniz, evet her şeyi söyleyebilirsiniz ama eleştirinin bir sınırı vardır. Eleştiriyi ideolojik yapamazsınız. Milletin değerleri üzerinden Atatürkçülük istismarı üzerinden eleştiri yapamazsınız" dedi.

İstanbul Havalimanı'yla dünyanın en büyük ve güzel havalimanlarından birini yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Dün Gezi'de bir tane ağaç kesildi diye karşı çıkan bu muhalefet, bu CHP zihniyeti şimdi biz buraya 132 bin ağaç dikiyoruz, buna da karşı çıkıyor" diye konuştu. Atatürk istismarı yapıldığını söyleyen Kurum, "Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzına almayanlar şimdi bize gelip, Atatürk istismarı üzerinden siyaset yapıyorlar. AKM'ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN TÜM DEĞERLERİNİ KORUYORUZ"

Atatürk Havalimanında pistin birinin hizmet vermeye devam edeceğini belirten Kurum, "Diğer taraftan da bir proje yetiştiriyoruz, milletimize armağan edeceğiz. Burada Atatürk'ümüzün ismi hem millet bahçesi hem de Atatürk havalimanı olarak devam ediyor zaten. Atatürk'ün üzerinden bu projeyi tartışarak nereye gideceğiz? Kim kaldırdı? Biz 'buranın ismini değiştirdik, şöyle oldu' demedik ki. Maalesef belli değerlerimiz üzerinden bu siyaseti yapmayı bırakmalıyız. Milletimiz bizden bunları beklemiyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, şanını yapmış olduğu tüm değerlerini koruyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ YIKMIYORUZ, İNŞA EDİYORUZ"

Millet bahçesi açıldıktan sonra da pistin kullanılmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kurum, "Pistin bir tanesi duruyor. Bu pist İstanbul'a ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Olası afet durumlarında o pistimiz kullanılacak. Sonuçta bir havalimanı işlevini görmeye devam edecek. Acil durumda, sivil uçuşlarda kullanacağız. Bu noktada İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz anda kullanabilme ihtimalimiz var ve bu şekilde tasarlanıyor. Bakın 'oraları yıkıyorlar' diyorlar. Yıkmıyoruz biz ihya ve inşa ediyoruz. Oradaki hangarları, limanların hepsini koruyoruz. Ar-Ge merkezine, müzeye çeviriyoruz" cevabını verdi.

BAKAN KURUM, SALDA GÖLÜ'NE DAİR AÇIKLAMA YAPTI

İhale yöntemine ilişkin bir soru üzerine de Kurum, yeterli olan firmalardan en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi aldığını söyledi. Kurum, Salda Gölü'nde sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin soru üzerine de bölgenin eski ve yeni görüntülerini paylaştı ve paylaşılan görüntülerde yer alanın korunan alan içinde olmadığını açıkladı.

Salda'da hiçbir yerinde beton olmayan, rantı olmayan bir projeyi yapıp, armağan ettiklerini söyleyen Kurum, "Oradaki vatandaşlarımıza bir sorun. Hodri meydan, bizi eleştirenlerle birlikte oraya gidelim. Neyi eleştiriyorlar merak ediyorum. Eski görüntülerini, yeni görüntülerini koyalım. Burada eleştirdiği yer neresiyse yıkacağım" diye konuştu.