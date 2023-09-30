Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 'Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaptığı konuşmada "Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu

YAYINLAMA
Google News

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Bakım merkezindeki yaşlılarla uzun süre sohbet eden Bakan Göktaş, taleplerini dinledi. Sahne gösterilerinin ardından yaşlı vatandaşlarla birlikte pasta kesen Bakan Göktaş huzurevi sakinleri ile fotoğraf çekildi.

"SİZLERE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAM SAĞLAMAK BİZİM İÇİN KUTSAL BİR GÖREV"

Düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Değerli büyüklerim kurumsal bakım hizmetlerine biz çok büyük önem veriyoruz. Sizlerden almış olduğumuz geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimizle yaşlı bakım merkezlerimizle büyüklerimize ulaşıyoruz. Sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılarımıza kalite standartları çerçevesinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek için çalışıyoruz. Sizlere güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak bizim için kutsal bir görev. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 'Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz'

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mısır tarlasını domuzlardan koruyayım derken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Mısır tarlasını domuzlardan koruyayım derken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Şehit madenci yakınları bir, bir istihdam ediliyor! Avcı, açıkladı: "Kamuya yerleştirilen şehit madenci yakını 496’ya ulaştı"
Şehit madenci yakınları bir, bir istihdam ediliyor! Avcı, açıkladı: "Kamuya yerleştirilen şehit madenci yakını 496’ya ulaştı"
Başta "Kadından kahveci mi olur" denmişti: Şimdi o kahvehane dolup taşıyor
Başta "Kadından kahveci mi olur" denmişti: Şimdi o kahvehane dolup taşıyor
Dere kenarına atılmıştı, baktıklarında içinden bambaşka birşey çıktı
Dere kenarına atılmıştı, baktıklarında içinden bambaşka birşey çıktı
Son Haberler
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 'Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz'
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 'Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz'
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
İstanbul Valiliği Pazar günü için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor: Sel, su baskını, heyelan, yıldırım!
İstanbul Valiliği Pazar günü için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor: Sel, su baskını, heyelan, yıldırım!
Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!
Ne tamponu var, ne plakası! Bu arabayı trafikte görenler şaşkına dönüyor!
Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı
Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı
Bin 900 rakımlı yüksek köyde tescilli meyve Cancur yetiştirdi
Bin 900 rakımlı yüksek köyde tescilli meyve Cancur yetiştirdi
Çok Okunanlar
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
İstanbul'da ünlü gece kulübüne operasyon! Yabancı turist müşterilere, yabancı kadınlarla tuzak kuruyorlardı
İstanbul'da ünlü gece kulübüne operasyon! Yabancı turist müşterilere, yabancı kadınlarla tuzak kuruyorlardı
Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı
Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı
Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu
Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu
Yorumlananlar
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!