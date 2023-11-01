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Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Selden etkilenen KOBİ'ler için Faizsiz 1 milyon Acil Destek Kredisi müjdesi
Geçtiğimiz aylarda aşırı yağmur nedeniyle istanbulda yaşanan sel felaketinde bir çok esnaf zarar görmüştü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi. işte detaylar.
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