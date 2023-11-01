Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı! Selden etkilenen KOBİ'ler için Faizsiz 1 milyon Acil Destek Kredisi müjdesi Geçtiğimiz aylarda aşırı yağmur nedeniyle istanbulda yaşanan sel felaketinde bir çok esnaf zarar görmüştü ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi. işte detaylar.