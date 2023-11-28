Bakan Mehmet Özhaseki'den Rezerv tartışmalarına cevap! "Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez" Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, rezerv tartışmalarına "Bakanlık millete hizmet etmek için kurulur. Bakanlık milletin evlerine el koyup ne yapacak? Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak" dedi.