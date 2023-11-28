Bakan Mehmet Özhaseki'den Rezerv tartışmalarına cevap! "Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez"

Dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında vatandaşların gönlünü rahatlatacak açıklama geldi.
Gündeme ilişkin bir TV kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez" dedi.
"Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dönüşümde "rezerv alan" tartışması hakkında vatandaşların gönlünü rahatlatacak açıklamayı yaptı. Bakan Özhaseki, "Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez" dedi.
Kaynak: internethaber