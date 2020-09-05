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  3. Bakan Muharrem Kasapoğlu, Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı

Bakan Muharrem Kasapoğlu, Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabı olan İspanya'da yarışı ikinci tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Muharrem Kasapoğlu, Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabı olan İspanya'da yarışı ikinci tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın dördüncü etabında pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu kutluyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuzun ileride şampiyonluklar elde edeceğine inanıyor, Bahattin Sofuoğlu'na mücadele edeceği yarışlarda başarılar diliyorum."



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