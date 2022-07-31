Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun 70’inci yılı nedeniyle Ankara’nın Pursaklar'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki ay Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacaklarını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle Ankara’nın Pursaklar ilçesinde oluşturulacak olan ‘Türk-İş Hatıra Ormanı’ için Ankara'ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinden sonra Türkiye'nin 81 iline yapılacak olan ‘Sosyal Konut Projesi için de açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!

SOSYAL KONUT PROJESİ 81 İLDE BAŞLAYACAK

Törenin açılış konuşmasında gelecek ay başlanacak olan Sosyal Konut Projesi ile ilgili müjde veren Bakan Kurum, “İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!

VATANDAŞLARA KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK

Vatandaşların yeşil alanlarla yaşamları için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek "Sosyal konutlarımızı bugüne kadar TOKİ başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir projedir bu. 20 yılda gidin, bakın hiçbir ülke vatandaşına, milletine, dar gelirli vatandaşına 20 yılda 1 milyon 100 bin konut yapıp teslim edememiştir. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini işte bu 20 yıllık süreçte göstermiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibariyle açıklayacağız. Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, üretimi yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz. 2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımızda kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler." ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!

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