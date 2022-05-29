Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! "Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!"

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü vesilesiyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması damga vurdu. Proje için gönüllerini ortaya koyduklarını söyleyen ve Atatürk Havalimanını yıkımla değil, yeşillikle buluştuğunu vurgulayan Kurum "Tehditler kaybedecek eserler kazanacak." ifadelerini kullandı.

"CUMHUR KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Bakan Kurum, geçtiğimiz gün tartışmalara neden olan millet bahçesinin tamamen halka açık olacağını söyleyerek, "Bu proje ile milletin mührü bir kez daha vuruldu. Bugün çocuklarımıza yeşil br dünya bırakıyoruz. İstanbul'a amacımız yeni bir yaşam alanı kazandırmak. Sevgisizlik kaybedecek, sevgi kazanacak. Tehditler kaybedecek eserler kazanacak. Çaresizlik kaybedecek yürek kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davası kazanacak." ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.