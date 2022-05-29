Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ulusa sesleniyor!ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final: Anadolu Efes - Galatasaray maçı canlı izle | Anadolu Efes - Galatasaray maçı Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiSon dakika | Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle yanıt verdi! "Burada yıkım yok ihya var!"Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! "Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!"İstanbul'da feci kaza! Attığı makas pahalıya patladı!Abdurrahman Dilipak, Celal Şengör'e "Dinsiz" dedi! "Ölürse ne diyeceğim belli"Ünlü manken Burcu Esmersoy güzelliğiyle gönülleri fethetti! "Bu kadar güzel olunmaz ki ama ayıp..."Spor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor- Erzurumspor maçı canlı izle | İstanbulspor- Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiHDP'li Pervin Buldan, Türk askerinin şehit olduğu bölge için konuştu, halk ayağa kalktı! "Kurmak istediğiniz PKKistan..."Son dakika! Dehşet veren otobüs kazası: 27 yaralı var!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! "Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!"

Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! "Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!"

İstanbul'un fethi vesilesiyle açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Milllet Bahçesi'nde Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'nin de kazanacağını söyleyen Kurum, "Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! "Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!"

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü vesilesiyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması damga vurdu. Proje için gönüllerini ortaya koyduklarını söyleyen ve Atatürk Havalimanını yıkımla değil, yeşillikle buluştuğunu vurgulayan Kurum "Tehditler kaybedecek eserler kazanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!

"CUMHUR KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Bakan Kurum, geçtiğimiz gün tartışmalara neden olan millet bahçesinin tamamen halka açık olacağını söyleyerek"Bu proje ile milletin mührü bir kez daha vuruldu. Bugün çocuklarımıza yeşil br dünya bırakıyoruz. İstanbul'a amacımız yeni bir yaşam alanı kazandırmak. Sevgisizlik kaybedecek, sevgi kazanacak. Tehditler kaybedecek eserler kazanacak. Çaresizlik kaybedecek yürek kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davası kazanacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.

Bakan Murat Kurum'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçecek konuşma! Vizyonsuzluk değil, vizyon kazanacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT